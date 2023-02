Pour son patron, Bpifrance n’a pas assez de moyens pour pousser l’industrie à exporter

Arrivé en 2013 à la tête de Bpifrance puis reconduit dans ses fonctions en 2018, Nicolas Dufourcq va continuer cinq ans de plus son action comme directeur général de la banque publique de l’innovation et de l’export. Les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ont donné leur aval à la poursuite de son aventure, mercredi 8 janvier. L’Elysée avait proposé sa nomination deux semaines plus tôt.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]