Pour son cinquantenaire, la Secode de Veolia mue en Valopôle, un hub industriel de valorisation des déchets dans les Hauts-de-France

Veolia Hauts-de-France a célébré le 9 septembre les cinquante ans de la Secode, son plus grand site de stockage de déchets au Nord de Paris, situé à Boves dans la Somme. Le groupe a dévoilé à cette occasion la mutation du site en Valopôle, un hub industriel et un centre d'excellence dans la valorisation matières et énergétique des déchets pour doper l'éco-transition du territoire amiénois. L’investissement se monte à 50 millions d'euros d’ici à 2026.