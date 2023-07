Pour ses dix ans, le sous-traitant automobile VT2i s’offre un plan d’investissement à 22 millions d’euros dans les Vosges

A Ramonchamp, dans les Vosges, le sous-traitant automobile VT2i (Vosges technologie innovation et industrie) récolte les fruits de dix longues années d’efforts pour préserver ses savoir-faire, après la liquidation de l’entreprise en 2013 par son ancien actionnaire, l’américain TRW, et la relance de l’activité par d’anciens salariés. Cet été, la PME engage un plan de 22 millions d’euros d’investissement sur cinq ans, avec l’objectif d’aller au-delà de son cœur de métier, la fabrication de rotules de suspension. L’entreprise de 100 personnes va désormais assembler la totalité du bras de suspension, le sous-ensemble de liaison entre le châssis et la roue, dont la rotule est un composant.

«Plus VT2i a avancé dans le temps, plus nous avons observé nos marchés se consolider. Or, nous n’avions ni la taille critique ni la présence internationale pour saisir les opportunités liées à cette évolution», analyse Xavier Grandjean, président de VT2i.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]