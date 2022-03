Pour ses 100 ans, la brasserie Duyck investit près de 10 millions d’euros pour développer ses bières Jenlain

À 100 ans, la brasserie Duyck entend rester fringante. « Ce n’est pas un centenaire nostalgique. J’espère que la brasserie restera indépendante. Nous recevons une dizaine de propositions de rachat par an », commente son PDG, Mathieu Duyck, le représentant de la cinquième génération familiale de brasseurs, et de la quatrième génération à Jenlain (Nord). Il dévoile un projet d’investissement d’environ 10 millions d’euros pour agrandir, sur un terrain adjacent, l’entrepôt et pour moderniser le conditionnement avec une ligne de bouteilles remplaçant l’actuelle, qui a plus de trente ans.

