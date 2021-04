Pour se structurer enfin, la filière bois doit se penser (aussi) en puits de carbone

15 jours gratuits et sans engagement

Le gouvernement place (enfin) la filière bois au cœur de sa stratégie de transition bas carbone. Pour preuve, la signature le 19 avril d’un amendement au contrat stratégie de la filière bois 2018-2022 pour y inscrire la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment neuf (RE 2020), qui favorise le bâti bois, et le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour le développement de produits bois et de systèmes constructifs bois ouvert. L’objectif affiché est "l’optimisation du puits de carbone du secteur forêt-bois". Las, cet objectif n’est pas encore associé à la gestion durable de la ressource. D’ailleurs, le ministère de la Transition écologique (MTE) n’est pas signataire de cet amendement aux côtés des ministères de l’Agriculture, du Logement et de l’Economie !