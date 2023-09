Pour sauver le nickel calédonien, l’Etat exhorte la filière à se transformer pour viser les batteries européennes

«Aujourd’hui, à un moment charnière de notre histoire industrielle, l’enjeu est de faire du nickel calédonien une filière d’avenir. J’ajoute que les choix des prochaines semaines détermineront le sort des trois usines du territoire. Si l’ensemble des acteurs accepte d’inscrire la filière dans une stratégie renouvelée, avec le soutien de l’Etat, un retour à la profitabilité est alors possible. Dans le cas contraire, un risque important pèse sur l’avenir des usines, malgré des efforts considérables déjà consentis par les acteurs publics comme privés.»

C’est par ces mots d’espoir mâtinés d’urgence que la Première ministre, Elisabeth Borne, a abordé le sujet du nickel mercredi 6 juillet, à l’occasion d’un discours devant des élus et les industriels de la mine de Nouvelle-Calédonie, présents à Paris du 4 au 8 septembre pour discuter du futur de l’île. L’enjeu des réunions est de taille : décider du statut de l’île à la suite du rejet de l’indépendance fin 2021, lors d’un référendum organisé dans le cadre des accords de Nouméa. Et planifier la pérennité de l’industrie minière calédonienne, pour lequel l’Etat promet de s’engager si les industriels et les collectivités (réunis dans un groupe de travail) font en sorte de répondre aux besoins des batteries européennes.

85% des besoins des gigafactories françaises en 2030

