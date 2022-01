Pour recycler les films en polyéthylène, XL Recycling lève 16 millions d’euros

© AJ La première ligne de désencrage a été installée en 2021 chez Reborn Pyrénées.

Devenir le premier producteur européen de polyéthylène (PE) recyclé à partir de films souples et le référent du secteur : telle est l’une des ambitions du groupe Reborn, lui-même fabricant de ce type de film. Pour s’en donner les moyens, il reçoit l’appui du fonds d’investissement SPI (Sociétés de projets industriels) à travers la levée de 16 millions d’euros au profit de sa filiale XL Recycling. SPI apporte 10 millions et Reborn, les six autres millions. « Pour un investisseur, la technologie de recyclage mécanique vertueuse et bas carbone mise au point par le groupe Reborn pour les films plastique, incontournables dans le marché de l’emballage notamment, est d’une grande attractivité, explique Jean-Philippe Richard, directeur d’investissements senior du fonds géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA), qui rappelle que SPI soutient l’industrialisation d’innovations sur des procédés porteurs et à grande échelle, et que le fonds est présent chez Lactips. Par cette accélération industrielle, XL Recycling, la filiale qui est au cœur du projet et qui assume la part la plus importante du risque d’exécution, participera à la structuration de la filière française du recyclage. »

Déploiement en 2022 et 2023

Reborn confirme ainsi l’objectif affiché lors de l’acquisition de l’usine de Montbrison (Loire) en 2019 et, plus encore, au démarrage de la ligne B.Clear de désencrage de films souples imprimés dans son unité d’Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) durant l’automne 2021. Le groupe vise le recyclage de 40 000 tonnes de films PE d’ici à 2026 et la production de 80% de film plastique « premium » issu de matière recyclée. « SPI a compris les enjeux. Cette levée de fonds conséquente nous donne, pour les prochaines années, les moyens d’investir dans nos plates-formes de recyclage et de désencrage, tout en développant les ventes de produits Reborn. Cela nous conforte dans l’idée qu’une industrie française du recyclage est possible et pérenne. Mais il est nécessaire d’aller vite », déclare Arthur Lepage, le président du groupe plasturgiste. Les investissements seront donc déployés en 2022 et 2023 sur les sites Reborn Pyrénées d’Ogeu, Reborn Normandie de Bernay (Eure) et Reborn Vosges de Vecoux (Vosges) « afin, souligne le dirigeant, d’offrir un maillage de collecte géographique optimal et d’opérer au plus près des clients ». Cinq lignes de recyclage seront ainsi installées, dont une intégrant le désencrage à Bernay. Celle implantée à Ogeu sera plutôt dédiée à la grande distribution, cette usine pyrénéenne accueillant également un nouveau bâtiment de 3000 m² où pourront être stockés à la fois les déchets et les produits finis. Parallèlement, le site démonstrateur du groupe à Montbrison accroîtra de quelque 20% sa production après une modernisation. Ces opérations s’accompagneront de la création d’une centaine d’emplois directs, soit une vingtaine par ligne. Le groupe étant son premier client, le PE recyclé produit de la sorte sera majoritairement destiné à la fabrication de films Reborn, qui comprennent 50 à 100% de matière secondaire. Les granulés seront également vendus aux transformateurs de plastique et aux fabricants d’emballages, « à hauteur de 35 à 40% au moins », précise Arthur Lepage.

Granulés de PE recyclé chez Reborn Pyrénées.

Très fort potentiel inexploité

Pour le président de Reborn, il s’agit d’« une démarche stratégique dans un marché du plastique en pleine mutation ». De détailler : « En 2021, le prix des matières premières a augmenté de 185%. Pour la première fois, les matières secondaires sont moins coûteuses et apparaissent comme une solution économique répondant en même temps aux enjeux environnementaux et sociétaux. Le recyclage des plastiques est dès lors un marché en plein essor. Or, on parle beaucoup de bouteilles plastique en PET et des besoins de recyclage, mais on sous-estime beaucoup le gisement, deux fois supérieur, des films en PE, qui représente 30% du marché du plastique en Europe. Il y a un très fort potentiel inexploité de collecte et de recyclage – plus d’un million de tonnes en Europe sur 2021, selon PlasticsEurope – notamment dans le secteur industriel et commercial. C’est là que Reborn entre en jeu, en tant que producteur de matière recyclée haut de gamme, pour des applications autres que les sacs-poubelle et les films agricoles. »

Première étape

Le défi concomitant est celui de la sécurisation des gisements, qui passe, notamment, par la collecte chez les clients du groupe en Europe. « C’est en cours », assure Arthur Lepage. Il ajoute : « Tout cela n’est qu’une première étape. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire, et Reborn veut résolument en faire partie. »

Reborn concentre les activités emballage de la holding industrielle ExcelRise. Le groupe emploie 350 salariés sur ses cinq sites de production à Bernay, Vecoux, Ogeu, Saint-Cyr-en-Val (Loiret) et Montbrison et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros. Il table sur 145 millions en 2022 et 185 millions en 2023.