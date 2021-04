"Pour que les bornes électriques se développent, les clients vont devoir accepter un prix de la recharge élevé", selon Laurent Petizon

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PERENOM Luc Laurent Petizon, directeur général France au sein du cabinet AlixPartners, estime qu'un développement de l'infrastructure de charge électrique ne pourra se faire sans une hausse des prix.

L'Usine Nouvelle. - Les ventes de véhicules électriques ont décollé en Europe en 2020. Est-on passé à un vrai marché de masse ? La tendance va-t-elle se poursuivre cette année ?

Laurent Petizon. - C’est effectivement l’un des rares éléments positifs de 2020. Avec une part de marché de 15 à 20% en France, le marché commence véritablement à prendre. Et c’est bien parti depuis le début de l’année. Cela signifie aussi qu’un marché de l’occasion est en train de se créer. En parallèle, des modèles moins chers apparaissent aux catalogues des constructeurs, comme chez Renault, ce qui est un autre signal positif pour l’électrique. Mon inquiétude porte toutefois sur l’infrastructure de charge. Pour l’instant, l’Europe tournait à environ une borne pour 10 véhicules électriques, ce qui est la norme supportable. Mais sans une accélération des installations, la situation va devenir délicate face au rythme de ventes actuel.

Comment expliquer que le déploiement de l’infrastructure de charge soit si poussif ?

Le retour sur investissement n’est pas très élevé à l’heure actuelle. Tout dépend du prix de la recharge. Avec des prix faibles, la rentabilisation d’une borne prend six à dix ans. Ce n’est pas acceptable, car des changements technologiques sont en cours : la recharge par induction, l’arrivée de l’hydrogène pour certaines applications… Il est plus raisonnable de viser une rentabilité à trois ans, ce qui rend le prix d’un plein d’électricité au moins aussi cher qu’un plein d’essence. Mais pour que les infrastructures se développent, il va bien falloir que les clients acceptent un prix de la recharge élevé.

L’arrêt des subventions à terme pourrait-il stopper les ventes de véhicules électriques?

Le marché de l’électrique est dépendant des subventions, puisque que ces véhicules coûtent beaucoup plus cher qu’un modèle classique. Leur arrêt a donc un effet immédiat. Il y aura donc une période de transition à gérer jusqu’à 2026 ou 2027, date à laquelle le prix des véhicules électriques devrait être comparable aux modèles thermiques en raison de la baisse du coût des batteries. Malgré les tensions sur les matières premières, le recours moindre aux métaux rares grâce à certaines technologies de batteries devrait permettre de faire encore baisser leurs coûts. Sans oublier bien sûr les effets volumes.

Les usines de batteries se multiplient en Europe. Quel regard portez-vous sur ces projets ?

Ils arrivent tard. Les acteurs asiatiques ont déjà parcouru la courbe d’expérience dans leurs usines, essentiellement situées en Chine, pour gagner en compétitivité et productivité. Par ailleurs, ils disposent de fortes surcapacités. Sans compter que la fabrication des batteries relève non pas de la mécanique, mais de la chimie. C’est un métier nouveau pour les constructeurs qui s’engagent dans la production de batteries. Avec 15 à 20% de parts de marché de l’électrique, le tournant est en train de s’opérer, mais le sourcing se fait encore en Asie. Les entreprises européennes pourraient toutefois être aidées par les changements technologiques qui se profilent, comme les batteries solides.

A supposer que ces projets aboutissent, pourraient-ils créer un cercle vertueux de relocalisation de certaines activités automobiles ?

Les usines qui sont parties resteront là où elles sont. Toutefois, l’un des rares avantages de la crise a été de montrer la fragilité des supply chains complexes et étendues sur le monde entier. L’existence de quasi-monopoles crée des pénuries, comme pour les semi-conducteurs, et l’immobilisation des stocks sur les bateaux a engendré des coûts colossaux. Ces phénomènes plaident en faveur de chaînes d’approvisionnement plus courtes, par exemple autour de la Méditerranée plutôt qu’en Asie pour une entreprise implantée en France. Cela peut provoquer des réflexions dans les sociétés.

Mais il y a peu de chances que des modèles comme la Citroën C5, dont la nouvelle génération doit être produite en Chine, reviennent un jour sur les lignes européennes?

En l’espèce, il s’agit d’un choix de localisation. La Chine est le premier marché automobile mondial et l’objectif est de servir ce marché. Je ne pense pas que le but premier soit d’approvisionner l’Europe. Au-delà de ce cas particulier, les évolutions globales ne plaident pas en faveur de l’augmentation de la production de l’emploi automobile en Europe. Les voitures électriques sont plus faciles à assembler que les véhicules thermiques, ce qui pèse sur l’emploi. Par ailleurs, le marché européen est plutôt en stagnation et les politiques publiques n’y sont pas favorables au transport automobile.

Vous faites référence aux interdictions de circulation de véhicules diesel dans certaines villes?

Oui, par exemple. Ces mesures peu favorables à la mobilité individuelle entrent en contradiction avec les demandes de réindustrialisation des autorités publiques.

Quel sera l’impact du passage à l’électrique pour le tissu de fournisseurs?

Certains groupes vont en profiter. C’est le cas des spécialistes des intérieurs, et même des extérieurs. Mais il ne faut pas se voiler la face : pour tout une partie des fournisseurs, petits et moyens, spécialisés dans les pièces mécaniques pour les moteurs diesel et essence, l’avenir est très sombre. C’est surtout le cas pour les groupes de rang 2 et 3, très spécialisés, et avec des chiffres d’affaires inférieurs à 500 ou 100 millions d’euros.

Les tentatives des constructeurs de rapatrier de la valeur en interne ne pèsent-elles pas aussi sur les grands équipementiers?

Il y a effectivement tout une perte de la chaîne de valeur en amont. Les constructeurs essayent de compenser en reprenant en main sur la chaîne de valeur électrique et le volet électronique-logiciel. Cela concerne aussi bien l’électronique de commande sous le capot, que l’info-divertissement dans habitable. Cela est d’autant plus important que comme dans l’aéronautique, plus de la moitié de la valeur ajoutée d’un véhicule peut être liée désormais à l’électronique et le logiciel, en particulier sur le haut de gamme. Mais les constructeurs font face à une forte concurrence puisque ces sujets intéressent les GAFA, en particulier dans les enjeux liés à l’habitacle.

Volkswagen dit vouloir devenir un géant du logiciel. Renault a les mêmes ambitions. Est-ce le début de la revanche des constructeurs traditionnels face à ces nouveaux entrants comme Tesla ?

Pour revenir au véhicule électrique, Volkswagen a battu Tesla en janvier en Europe sur le nombre de véhicules électriques vendus et s’en rapproche au niveau mondial. Les constructeurs classiques ont des arguments face aux nouveaux entrants, en particulier sur la qualité du véhicule. Là où ils vont devoir rattraper des groupes comme Tesla, c’est sur les interfaces homme-machine et la capacité à vendre la voiture comme un objet connecté. Mais les dernières annonces montrent que les constructeurs mettent le paquet sur ces briques technologiques, pour assurer leur rentabilité future.

Avec la hausse de l’électrique, les groupes chinois pourraient-ils tenter de se faire une place sur les autres grands marchés automobiles, comme l’Europe ou les Etats-Unis?

Le marché européen est assez peu attractif pour ces acteurs : il croît beaucoup moins vite que leur propre marché et comporte de nombreuses normes. Pour s’y imposer, les Chinois doivent faire évoluer leurs produits et ils perdent ainsi les effets d’échelle. Les barrières sont aussi nombreuses aux Etats-Unis. Sans oublier qu’il s’agit dans les deux cas de marchés matures. Pour les acteurs chinois, il existe d’autres marchés plus dynamiques et comportant moins de barrières à l’entrée à attaquer, aussi bien en Asie du Sud-Est qu’en Afrique, voire en Russie ou dans des pays d’Amérique Latine comme le Brésil.