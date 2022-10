Pour Matthieu Chabanel, nouveau PDG de SNCF Réseau, ce n’était qu’un au revoir

Trop de franchise ne paie pas quand on travaille pour une entreprise qui dépend de l’État. Luc Lallemand a été débarqué fin septembre de son poste de PDG de SNCF Réseau. Ce Belge francophone, ancien patron d’Infrabel, l’équivalent de SNCF Réseau en Belgique, avait un peu trop bruyamment indiqué que si la société respectait le contrat de performance hérité de la loi de 2018 sur le ferroviaire, elle ne pourrait plus financer les immenses chantiers nécessaires à la régénération et à la modernisation du réseau.

