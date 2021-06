Pour Marine Le Pen, Eric Zemmour doit dire s'il sera candidat à l'Élysée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a demandé mercredi à l'éditorialiste et journaliste politique Eric Zemmour (photo) de clarifier sa position quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022, qui pourrait handicaper la sienne. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

"Que les choses soient loyalement dites parce qu'être éditorialiste et se comporter comme un candidat à la présidentielle, ça n'est pas extrêmement loyal", a-t-elle déclaré mercredi sur France Inter.

"Il faudrait qu'il dise ce qu'il souhaite faire".

Après le revers du Rassemblement national au premier tour des élections régionales dimanche, Eric Zemmour a critiqué le positionnement de Marine Le Pen qui a payé "cash", selon lui, sa stratégie de dédiabolisation.

"Les gens se disent: elle abandonne tout, elle trahit tout, elle se chiraquise et donc, là, elle le paie cash", a-t-il dit lundi sur CNews.

"En vérité, il n'y a plus de différence aujourd'hui entre son discours et celui d'Emmanuel Macron ou de Xavier Bertrand", a ajouté le polémiste.

Des propos jugés "particulièrement désobligeants" mercredi par Marine Le Pen, pour qui ces commentaires démontrent qu'Eric Zemmour "est devenu un candidat et qu'il n'est plus un éditorialiste".

"La violence et l'outrance de ses propos à l'égard du Rassemblement national démontre qu'il considère le Rassemblement national non plus comme un élément de la vie politique française mais comme un concurrent politique", a-t-elle dit.

