Pour lutter contre les inégalités, l'Europe veut contraindre les entreprises à la transparence salariale

Ces huit dernières années, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l'Union européenne n’aurait diminué que d’1 % en moyenne, selon l’Office statistique Eurostat. À ce rythme, les Européennes devront encore patienter 84 ans avant d’obtenir l’égalité salariale. Dans l’optique de leur faire gagner quelques années, et pour plus d’égalité de manière générale, l’Union européenne entend se doter d’une législation imposant aux entreprises une plus grande transparence en matière de rémunération. Un projet de directive en ce sens a donc été présenté, le 4 mars.