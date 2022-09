Pour le train autonome, Thales fait du neuf avec du vieux

A la gare de Neustadt an der Weinstrasse, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, Lucy attend à quai. Il ne s’agit pas de la sœur jumelle de l’australopithèque découverte en 1974, mais du train autonome, véritable laboratoire roulant, utilisé par Thales pour effectuer toute une batterie de tests. A première vue, cet autorail n’a rien de futuriste. Il date de 1994 et roule avec un moteur diesel, dont l’odeur envahit parfois la voiture unique. Il appartenait à la compagnie WEG, qui donnait des prénoms féminins à ses trains et transportait voyageurs et marchandises sur les lignes ferroviaires secondaires du Bade-Wurtemberg.

[...]