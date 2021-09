Pour le PDG d'Ericsson France, la 5G offre « une chance à l'Europe d'inverser le mouvement de délocalisation »

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ericsson Pour Franck Bouétard, PDG d'Ericsson France, la 5G offre à l’Europe une chance de relocaliser la production.

La 5G a débuté en France et en Europe, avec la promesse pour le grand public d’accélérer l’Internet mobile et d’ouvrir de nouveaux services de jeux, de réalité virtuelle et augmentée, ou encore de contrôle de la maison connectée. Mais au-delà de ces applications, qui ne sont qu’une extension de ce qui se fait en 4G, la nouvelle technologie est présentée comme le moteur de l’industrie 4.0, clé de la compétitivité et de l’agilité des entreprises demain dans tous les secteurs économiques que les spécialistes baptisent « verticaux ».

« Dans ces verticaux, ce n’est pas l’augmentation de débit apportée par la 5G qui est recherchée, mais les gains de latence et de fiabilité et les capacités d’Internet des objets massif », remarque Franck Bouétard, PDG d’Ericsson France, qui collabore dans ce domaine avec plusieurs industriels, dont Airbus, Air France, ArcelorMittal et SNCF.

Déploiements au stade des tests

