Pour le futur directeur général de Danone, une mission quasi impossible ?

On croyait la crise chez Danone terminée, il n'en est rien. Malgré la décision du conseil d'administration lundi 1er mars de séparer les fonctions de président et de directeur général, les fonds activistes ont exprimé leur déception. En cause ? La permanence d'Emmanuel Faber, l'actuel PDG, à la présidence de l'entreprise, la nomination de deux vice-présidents et celle de Jean-Michel Severino, un proche d'Emmanuel Faber au poste d'administrateur référent. "Malheureusement, les avantages de ces avancées [la scission du poste de PDG, ndlr] seront annulés par le maintien de M. Faber en tant que président et un affaiblissement de la structure de contrôle du conseil", déplore Daniel J. O’Keefe, le directeur du portefolio d'Artisan Partners dans une lettre rendue publique le 3 mars.