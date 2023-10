Pour le fabricant de cheminées Poujoulat, la qualité est le premier levier d’une économie responsable

De la terre cuite au métal. Fondée en 1950 par Yves Coirier, la tôlerie industrielle Poujoulat s’est spécialisée dans la fabrication des conduits de cheminées, forte d’une innovation technique majeure. Installée à Saint-Symphorien près de Niort, l’ETI (entreprise de taille intermédiaire) est dirigée aujourd’hui par Frédéric Coirier, fils du fondateur. Le fabricant a traversé les époques jusqu’à s’imposer comme la référence européenne du secteur. Affichant un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et une croissance annuelle de 30 %, la success-story repose sur la création de produits aux performances énergétiques accrues. Les modèles de conduits en métal sont personnalisables, désignés et colorés. Les innovations successives ont permis au groupe de 1700 salariés de s’affirmer dans le secteur de la construction comme de la rénovation, auprès des professionnels et des particuliers. Une clientèle diversifiée qui se distingue par sa fidélité grâce à la démarche partenariale défendue par l’entreprise.

Un ancrage territorial « fort »

Organisé autour d’une vingtaine de sites en Europe et de onze usines dont neuf en France (auxquelles s’ajoutent le Danemark et la Pologne), le groupe Poujoulat mise sur sa décentralisation. Un ancrage territorial « fort » érigé en atout et une proximité qui se traduisent par 20 000 distributeurs-installateurs. Des professionnels attentifs aux solutions de configuration, de chiffrage, de suivi des commandes et de logistique mis en place par le fabricant dont l’organisation repose sur des flux tirés de manière à garantir une véritable flexibilité.

Car le groupe bénéficie de vents porteurs. Outre le renouvellement des équipements de chauffage, l’appétence des Français pour les maisons individuelles et l’attrait en faveur des énergies renouvelables comme le bois - qui représente 25 % du chauffage en France-, les dispositifs tels que la Prime Renov et le DPE (diagnostic de performance énergétique) compensent la crise du logement neuf.

Un développement international

Fort d’une gestion solide, le groupe a mis le cap vers un développement international grâce à une commercialisation dans une trentaine de pays. La stratégie s’est complétée par la diversification de ses activités. « Après le logement, nous nous sommes orientés vers le tertiaire, l’industrie et désormais l’énergie bois », explique Frédéric Coirier, PDG de Poujoulat. Depuis 2005, le groupe accélère en effet son essor dans la production et la distribution d’une gamme de combustibles composée de granulés, de bûches et de bois d’allumage pour alimenter les poêles, les inserts et les chaudières.

L’orientation prend en compte les nouvelles réglementations en matière d’énergie renouvelable associée à la loi EnR. Elle vise aussi à structurer un secteur appelé à évoluer sur le modèle de l’industrie transformée à l’image de l’agroalimentaire. Avec 700 000 tonnes de combustibles produits et distribués cette année, la branche énergie bois représente 40 % de l’activité du groupe. Elle contribue au profil « particulier » de Poujoulat dont les métiers tablent sur les synergies entre l’équipement, le conduit et le combustible. Un triptyque source de performances énergétiques, selon son dirigeant qui rappelle que « la qualité et la sécurité » font partie des exigences « incontournables » en matière de conduits de cheminée.

« Consommer moins, mais mieux »

Si la force de l’entreprise repose sur une organisation intégrée, le groupe Poujoulat a fait aussi le pari de la décarbonation. « Nos sites de production sont quasiment décarbonés », explique Frédéric Coirier. Le siège social fait figure d’exemple en étant chauffé à la biomasse. L’entreprise, membre de la communauté Coq Vert créée par Bpifrance, s’est lancée également dans un programme de solarisation à travers l’installation de centrales photovoltaïques. Une demi-douzaine de sites de production sera équipée à terme. D’ici trois ans, elle devrait couvrir 25 % des besoins en électricité. « En matière d’énergie, nous avons près de 10 ans d’avance sur les obligations », observe-t-il.

Précurseur dans la réalisation des bilans carbone, le groupe niortais s’appuie sur des analyses de scope 3. Elles prennent en compte l’ensemble des émissions de CO2 liées à son activité, et guident la mise en place de sa politique de RSE (responsabilité sociétale et environnementale) en liens avec la DPEF (déclaration de performance extrafinancière). « Nous allons travailler à l’avenir sur nos intrants dans une logique d’amélioration continue », annonce Frédéric Coirier qui entend accélérer la transformation environnementale engagée. Une conviction et des valeurs qui seront élargies à la décarbonation du transport et à l’éco-conception des produits du fabricant déjà garantie 10 ans. « La notion de durabilité va à l’encontre de l’usage unique ou de l’obsolescence programmée que nous avons toujours combattus », remarque-t-il. Pour Frédéric Coirier, élever le niveau d’exigence et de qualité contribue à un meilleur usage des ressources, et limite l’impact environnemental sur le long terme.

