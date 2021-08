Pour la troisième dose des vaccins Covid-19, « il faut encore une fois parler de bénéfice-risque », estime l'immunologiste Stéphane Paul

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Pour Stéphane Paul, la couverture vaccinale mondiale est capitale pour éviter l'émergence de nouveaux variants.

L'Usine Nouvelle. - L'Agence américaine des médicaments (FDA) et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont annoncé le 18 août qu'une dose de rappel serait nécessaire pour maximiser la protection liée aux vaccins contre le Covid-19. Qu'est ce qui motive de telles conclusions ?

Stéphane Paul. - On se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, la réponse immunitaire faiblit, notamment chez les personnes les plus âgées. On s'y attendait, ce n'est pas propre au Covid-19, mais à l'immunité générale. C'est là-dessus que se basent les recommandations aux États-Unis et en Israël. Elles proposent une troisième dose de rappel, entre six et huit mois après la deuxième injection, moment où l'on observe le déclin de cette réponse immunitaire.

Des données préliminaires de Pfizer montrent qu'une troisième dose permettrait aux plus de 65 ans de revenir à des taux d'anticorps équivalents, voire légèrement supérieurs, à ceux obtenus après la deuxième dose. Il y a aussi des éléments qui viennent d'Israël. Le pays injecte une troisième dose depuis quelques semaines. Environ un million de personnes sont concernés pour l'instant. Il est encore tôt, mais les premiers résultats, à prendre avec des pincettes, indiquent que la troisième dose réduirait de deux à trois fois le risque d'infection.

Les décisions et recommandations concernent principalement les personnes âgées. Une troisième dose pour la population générale est-elle envisageable ?

