Pour la transparence pharmaceutique en Europe, il reste une large marge de progression

Plus de 8 milliards d’euros. C’est le montant cumulé des sommes versées par les sociétés pharmaceutiques de onze pays européens aux professionnels de santé entre 2017 et 2019 inclus. Si suite au scandale du Médiator, la France s’est dotée d’une loi encadrant la transparence de ces transactions, et qu’une poignée d’autres pays ont fait de même - le Portugal, la Grèce, la Roumanie, la Lettonie, la Slovaquie et le Danemark - à des degrés différents, il n’existe aucune homogénéité entre les pays de l’Union européenne. Jusqu'à récemment.