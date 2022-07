Pour la première fois, les renouvelables vont rapporter 8,6 milliards d’euros aux finances publiques

Des énergies renouvelables qui rapportent plus qu’elles ne coûtent à l’Etat. En 2022 et 2023, les énergies renouvelables constitueront pour la première fois une recette pour les finances publiques, à hauteur de 8,6 milliards d’euros, selon les estimations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publiées le 18 juillet. Une manne liée à la flambée des prix de gros de l’électricité, qui ne descendent pas sous les 300 euros le MWh mi-juillet, un prix largement supérieur aux tarifs garantis par l’Etat pour les énergies renouvelables, compris entre 87 et 137 euros le MWh. Si ces contrats prévoient que l'Etat compense aux producteurs le coût élevé des énergies renouvelables, ils prévoient à l'inverse un versement des producteurs d'énergies renouvelables à l’Etat lorsque les prix de gros dépassent les tarifs garantis.

L’éolien terrestre en tête des recettes, le solaire encore à la traîne

[...]