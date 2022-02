Pour la neutralité carbone, Axalta s'engage à atteindre de nouveaux objectifs

L’un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements liquides et en poudre, Axalta, annonce son engagement en faveur d'une réduction absolue de 50 % des émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 d'ici 2030, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone pour ses opérations d'ici 2040, soit dix ans avant l'échéance fixée par l'Accord de Paris sur le climat. Détails et interview