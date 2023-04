«Pour la Fondation Gates, notre technologie est totalement disruptive», se félicite Karine Rossignol, DG de Smart Immune

L'Usine Nouvelle - Vous avez levé presque autant de fonds en quelques semaines que depuis la création de Smart Immune en 2017. D’où vient cet engouement ?

Karine Rossignol - C’est le résultat de six ans de travail. Nous avons généré des données qui démontrent que le rationnel scientifique de notre projet est solide. D’habitude, une jeune société de biotech met du temps à rentrer en développement clinique. Smart Immune n’a que six ans mais nous avons déjà des essais cliniques en cours, avec deux indications différentes sur les bébés-bulles et les leucémies, c’est très positif. C’est grâce au travail invraisemblable d’Isabelle André et de Marina Cavazzana, médecin chercheuse et biologiste cellulaire de renommée mondiale, et co-fondatrices de la société, que nous avons pu aller aussi vite. Cela vient aussi de l’excellence scientifique de la technologie, de son caractère disruptif car nous sommes les premiers à développer chez l’homme ces thérapies basées sur les progéniteurs de lymphocytes T, un nouveau type de cellules capables de réarmer en 100 jours le système immunitaire contre des cancers et des infections.

[...]