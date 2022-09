Pour l’électrification des camions, tout reste à faire

Les camions vont-ils subir le même sort que les voitures thermiques? Fin novembre, la Commission européenne doit proposer une révision des normes d’émissions de CO2 des poids lourds. Le sujet sensible devrait animer les discussions au salon IAA Transportation, qui s’ouvre le 20 septembre à Hanovre (Allemagne). Quand bien même le secteur a commencé sa transition électrique, le diesel reste ultra-majoritaire dans le transport routier. Et l'impact environnemental de ces activités est loin d'être marginal: si les camions et les bus ne représentent que 2,5% des véhicules en circulation en Europe, ils sont responsables de plus d'un quart des émissions de CO2 du transport routier et à eux seuls de 6% des émissions totales de l'Union européenne.

Les différents camps font déjà entendre leur voix pour accélérer ou modérer la décarbonation des camions. Du côté des défenseurs du véhicule électrique, l’ONG Transport & Environment suggère de mettre fin aux ventes des poids lourds thermiques dès 2035, comme pour les voitures particulières. Étant donné la durée de vie des véhicules, l’organisation considère que 2035 est «la dernière échéance possible» si l’Union européenne veut atteindre la neutralité climatique en 2050.

Une longue route à parcourir

