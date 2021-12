Pour l'Arenh et les EPR2, la Cour des comptes demande un calcul de coûts complets du nucléaire

"Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables", a déclaré Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée le 9 novembre. Très bien, sauf que personne ne sait dire aujourd’hui combien cela va couter, explique la Cour des comptes. La direction générale énergie climat (DGEC), logée au sein du ministère de la Transition énergétique, ne produit plus d’étude sur les références de la production électrique et doit s’appuyer sur les estimations de l’Ademe, RTE ou de cabinets privés, ont constaté les magistrats, dans une note sur l’analyse des coûts du système électrique en France publiée en décembre 2021.