Pour éviter son déclassement, l’Europe du spatial prend un nouveau départ

Ils ne veulent pas se marcher sur les pieds. Mardi 22 juin, après plusieurs mois de négociations, l’Union européenne (UE) et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont signé un accord-cadre de partenariat financier. Le texte définit les responsabilités des différentes institutions européennes qui comptent dans le spatial : la Commission européenne, l’ESA et la toute nouvelle EUSPA (European Union Agency for the Space Programme). Avec cette entente, l’Europe entend défendre sa souveraineté dans ce domaine hautement disputé qu’est l’espace.