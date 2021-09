Pour éviter les pénuries, les fabricants de médicaments vont devoir constituer des stocks

15 jours gratuits et sans engagement

Un peu plus de 2 400 en 2020, contre 1 504 en 2019 et seulement 44 en 2008. En quelques années, le nombre de signalements de tensions d’approvisionnement et de risques de rupture de médicaments a explosé. Afin d'éviter les pénuries, le gouvernement a décidé de contraindre les laboratoires pharmaceutiques à constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).