Pour épauler sa gamme électrique, Alpine songe à un nouveau modèle ... thermique

Marque ne proposant pour l'heure qu'une seule voiture, l'A110 à essence, Alpine doit étoffer sa gamme au cours des prochaines années avec trois modèles 100% électriques: une petite voiture dérivée de la Renault 5 en 2024, un SUV compact en 2025 et une toute nouvelle A110.

"Pour les véhicules d'après, soit (...) plus lourds, plus encombrants, plus gros, soit plus performants (...), là on va réfléchir à des chemins parallèles comme l'hydrogène en combustible hybridé", a dit Laurent Rossi, directeur général de la marque Alpine, à des journalistes au 89e salon de l'automobile de Paris. "De l'hydrogène pour alimenter un moteur standard, à combustion", comme sur le concept car "Alpenglow" présenté au Mondial.

Une des marques du groupe Renault sur lesquelles Luca de Meo a bâti son plan de redressement "Renaulution", Alpine a été célèbre par le passé pour sa petite berlinette A110 mais aussi pour une GT plus imposante, l'A310.

"Je ne suis pas en train de dire que l'électrique n'est pas une bonne solution, c'est une très bonne solution d'avenir pour la grande majorité des usages", a ajouté Laurent Rossi. "Mais je ne pense pas qu'elle est mature pour tout faire aujourd'hui."

