Pour contrer la crise, Daher investit dans l'innovation

« Qui est in, qui est out ? », chantait Gainsbourg. Daher a choisi son camp. En lançant trois centres d’innovation aux noms déclinés autour de la particule anglaise « in », il démontre qu’il reste dans la course. L’avionneur et équipementier aéronautique n’a pourtant pas été épargné par la crise. Le groupe familial, qui compte supprimer 513 postes, dont au maximum 120 départs contraints, voit dans l’innovation un levier de croissance future.