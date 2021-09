Pour Bruno Le Maire, la consolidation de la filière aéronautique française ne doit plus attendre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Il y a urgence à consolider la filière aéronautique, tonne Bruno le Maire, le ministre de l'Economie. Le fonds ACE Aéro Partenaires pourrait bientôt effectuer des annonces en ce sens.

Les industriels de l’aéronautique doivent appuyer sur l’accélérateur. C’est le message qu’a fait passer Bruno le Maire, le ministre de l’Economie, mardi 31 aout, lors d’une rencontre avec la presse organisée à Bercy. Il n’a pas caché son mécontentement devant la lenteur de la consolidation que la filière est censée engager depuis un an. « Le secteur se consolide trop peu, alors que les enjeux sont majeurs, a martelé Bruno le Maire. Il en va de la compétitivité et de la solidité de l’industrie aéronautique française ».

Dès l’été 2020, le gouvernement et les grands donneurs d’ordre que sont Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation, ont pourtant lancé le fonds « ACE Aéro Partenaires », géré par ACE Capital Partners, pour mettre en musique cette consolidation. Un fonds qui s’élève aujourd’hui à 730 millions d’euros, grâce à l’apport de Tikehau Capital (mais-mère d’ACE), de l’Agence des participations de l’État, de Bpifrance, des donneurs d’ordre et du Crédit Agricole, dernier arrivé.

Des investissements imminents

