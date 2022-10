Cyrkl invente une marketplace pour booster le recyclage des déchets

Née à Prague en 2019, Cyrkl a développé un «Vinted» du déchet industriel permettant à des entreprises de tous les domaines de vendre ou d'acheter des déchets. Objectif : faciliter leur réutilisation ou leur recyclage. Une marketplacedéployée aujourd'hui dans douze pays, et autour de laquelle Cyrkl développe des services de plus en plus diversifiés.