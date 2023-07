Pour Bobst, les machines connectées sont une solution anticrise

Connectivité, numérisation, automatisation, développement durable : tels sont les quatre piliers sur lesquels Bobst a décidé de s’appuyer depuis maintenant trois ans pour développer son offre. Le constructeur de machines d’impression et de façonnage d’emballages, présent sur le marché du carton plat et ondulé, le souple et les étiquettes, n’a pas changé d’avis. Bien au contraire… Au cours de sa traditionnelle de conférence de presse annuelle, au siège du groupe, à Mex (Suisse), la semaine dernière, Jean-Pascal Bobst, a même beaucoup insisté sur la « nécessaire » numérisation de la chaîne graphique. Le Pdg sait de quoi il parle. Après une année 2022 exceptionnelle, qui s’est soldée par un chiffre d’affaires de 1,841 milliard de francs suisses, en hausse de 17,8% sur l’année précédente, le groupe qu’il dirige anticipe un durcissement du contexte pour l’exercice en cours et, probablement, le suivant sur tous les segments sur lesquels il est présent. Il en sera ainsi pour les étiquettes, qui connaîtront une consolidation du côté de l’offre, ou pour les matériaux souples en plastique, assujettis à une réglementation toujours plus contraignante.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]