Pour avoir une chance de rester sous la barre des 1,5°C, les réserves mondiales de pétrole, méthane et charbon doivent rester sous terre

Limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C d’ici à 2050 est peut-être encore possible, d'après une étude publiée dans Nature début septembre. Pour cela, environ 60% du pétrole et du méthane et 90% du charbon des réserves mondiales doivent rester sous terre. Et ces objectifs pourraient bien être sous-évalués.