Pour assurer la transition énergétique, Enedis veut accélérer ses investissements sur dix ans

Pour garantir l’électrification des usages, Enedis va mettre la main à la poche. Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité a présenté lundi 13 mars les travaux préparatoires à son plan de développement, mis à jour tous les deux ans, qui fixe la trajectoire de ses investissements à horizon 2027 et 2032. La filiale d’EDF prévoit un budget colossal - environ 5 milliards d’euros d’investissements par an d’ici à 2032 avec un pic à 5,5 milliards d’euros en 2027, contre 4,4 milliards en 2022 et 2,9 en moyenne sur la période 1980-2020 - pour adapter son réseau aux nouveaux enjeux de la transition énergétique. Au total, 96 milliards d’euros seront mis sur la table d’ici à 2040.

Raccorder des opérateurs privés

[...]