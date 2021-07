Pour Alstom, Henri Poupart-Lafarge dévoile une nouvelle stratégie à deux voies: intégration et croissance

5% de part de marchés supplémentaires dans les cinq prochaines années et une intégration de Bombardier en trois ans, tels sont les axes forts de la stratégie du nouvel Alstom, dévoilée ce mardi 5 juillet par Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d’administration et directeur général du numéro 2 mondial du ferroviaire, devant quelques journalistes. Le contexte international est favorable au développement du ferroviaire, alors que le transport (tous moyens confondus) reste dans la plupart des pays le premier secteur émetteur de CO2 et que la croissance envisagée sur les prochaines années était déjà de 3% par an avant les annonces du nouveau président américain Joe Biden d’un grand plan de relance pour le ferroviaire. Alstom a enregistré plus de 6 milliards d’euros de commandes au premier trimestre 2021.