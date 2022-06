«Pour accélérer sur le metaverse, il faut des contenus et des devices. Meta travaille sur les deux», explique Antoine Bordes (Meta)

L'Usine Nouvelle. - Vous allez donner une conférence ce 17 juin sur les nouvelles interfaces du métaverse. Quelles sont les conditions de leur émergence ?

Antoine Bordes. - Pour développer le métaverse, pour accélérer, il faut une montée en puissance en parallèle de deux choses : les contenus et les terminaux pour y accéder. Il faut l'un et l'autre. Meta travaille sur les deux. Nous avons déjà des contenus, avec des jeux, des films... Et ça ne fait que commencer. Il faut aussi avoir des devices pour l'accès. Je dirais même qu'il va falloir fournir au marché les meilleurs appareils qui ne seront pas chers, pour que l'adoption puisse être massive. On trouve nos nouveaux casques Quest 2 aujourd'hui pour moins de 500 euros. Ce n'est pas donné mais ça reste abordable. Meta a la volonté de démocratiser le métaverse en développant des appareils qui donnent une meilleure expérience à l'utilisateur tout en restant accessibles à l'achat.

[...]