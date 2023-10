Pour 3 millions de dollars, offrez-vous ce gigantesque robot de 3,5 tonnes

A la recherche d’un cadeau à la hauteur de l’amour que vous portez à votre ado fan d’animés japonais ou de la franchise Transformers ? Ce mecha de 4,5 mètres de haut et de 3,5 tonnes devrait largement faire l’affaire. Surnommé Archax et conçu par Tsubame Industries, ce mastodonte est directement inspiré de la série d’animation nippone de science-fiction Mobile Suit Gundam, dont le premier épisode a été diffusé en 1979. Sa particularité ? Un cockpit caché dans son torse qui permet de le piloter tel n’importe quel véhicule… ou presque ! Car le conducteur ne peut observer son environnement que grâce aux images des caméras apposées à l’extérieur de l’engin. Dans ce mode véhicule, Archax, qui dispose de 26 articulations, peut se mouvoir à une vitesse maximale de 10 km/h. En mode robot, il est possible de contrôler les mouvements des membres de l’engin, qui se trouve alors en position redressée, avec des joysticks.

Des dimensions hors normes

Archax a demandé deux années de travail à ses inventeurs qui comptent, dans un premier temps, vendre cinq modèles. Les acheteurs devront disposer d’un porte-monnaie bien rempli car le robot est d’ores et déjà disponible en prévente pour 3 millions de dollars, soit un peu plus de 2,8 millions d’euros ! Autre bémol, et pas des moindres : ses dimensions. Les futurs acquéreurs devront probablement faire construire un garage sur-mesure pour stocker l’engin qu’ils recevront 12 à 18 mois après l’avoir commandé...

La culture japonaise regorge de robots humanoïdes géants à l'image d'Archax. La preuve avec le colosse de la compagnie ferroviaire JR West embauché en 2022 pour effectuer des travaux de maintenance sur les lignes électriques à haute tension du groupe. Ou encore, avec le gigantesque robot de 18 mètres de haut et de 25 tonnes directement inspiré du dessin animé japonais Gundam qui a nécessité pas moins de six années de travail à ces concepteurs !