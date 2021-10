Poujoulat augmente ses capacités de production en bois énergie

15 jours gratuits et sans engagement

Le groupe Poujoulat a repris à l'été 2021 une usine de coupe et séchage de bois, Bois Bûches Centre Atlantique (BBCA) à Villedieu-sur-Indre (Indre). L'entreprise de Niort (Deux-Sèvres) reprend 100% de cette société qui était contrôlée par l'Office national des forêts (ONF) et des investisseurs privés. BBCA apporte 30 000 mètres cubes (stères) de bois par an, portant la capacité totale de Poujoulat à 230 000 stères. Le montant de la transaction n'est pas communiqué.