Postulez aux Trophées des ingénieurs du futur !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Vous avez jusqu'au 8 octobre pour déposer votre dossier.

A vos dossiers! Vous avez jusqu'au 8 octobre pour candidater aux Trophées des Ingénieurs du Futur, l’occasion unique de valoriser les projets innovants de jeunes ingénieurs !

Le 1er décembre prochain, les ingénieurs les plus prometteurs, élus par un jury d’experts, se verront remettre leur Trophée par L’Usine Nouvelle, Industrie & Technologies et leurs partenaires lors d'un évènement organisé à Paris et en ligne. Une belle récompense qui vous donnera également accès à des contacts privilégiés.



Catégories réservées aux jeunes ingénieurs :

à destination des élèves ou jeunes ingénieurs (moins de 5 ans d’expérience), sélectionnés sur dossier en pré-sélection, et pitchs devant un jury et le public lors de la finale du 1er décembre à Paris

• Trophée de l'ingénieur pour l’innovation

• Trophée de l'ingénieur Tech for good

• Trophée de l'ingénieur pour la recherche

• Trophée de l’ingénieur du digital

Trophées spéciaux "Sélection de la rédaction" (hors candidature) :

Trophée de l’ingénieur manager

Trophée de l’ingénieur du projet industriel

Trophée de l’ingénieur de l’année 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi déposer un dossier ?

Augmenter votre visibilité et celle de votre projet auprès de recruteurs et industriels

Bénéficier d’un accompagnement d’experts pour lancer votre projet

Tenter d’obtenir une récompense pour votre projet



Pour candidater, c'est très simple:

- Remplissez le dossier à télécharger ici

- Retournez votre dossier à tif@infopro-digital.com avant le 8 octobre



Alors qu’attendez-vous ? A vous de jouer ! Et rendez-vous le 1er décembre pour participer à la cérémonie de remise des trophées !



Pour plus d’infos, contactez-nous : tif@infopro-digital.com