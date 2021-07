Portugal: Perquisition au siège du groupe EDP

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Eloy Alonso Le siège d'Energias de Portugal (EDP), premier groupe énergétique portugais, a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale présumée liée à la cession de six centrales hydroélectriques au français Engie, a déclaré la société mardi. /Photo d'archives/REUTERS/Eloy Alonso

En décembre 2019, EDP a cédé six centrales hydroélectriques dans le bassin du Douro à un consortium international dirigé par Engie pour 2,2 milliards d'euros. Le processus de vente a été conclu un an plus tard.

Des parlementaires de l'opposition portugaise accusent EDP d'avoir orchestré un montage financier pour échapper à quelque 100 millions d'euros de taxes liées à cette opération.

"EDP coopère pleinement avec les autorités et reste convaincu que l'opération de vente est conforme à toutes les exigences légales", a déclaré un porte-parole de la société.

Engie a précisé pour sa part coopérer pleinement avec les autorités mais s'est refusé à commenter plus avant l'information.

(Reportage Sergio Goncalves, avec la contribution de Benjamin Mallet à Paris, version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)