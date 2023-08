[Portrait vidéo] Comment le Gresivaudan tente d'attirer les industriels

Elle compte sur son territoires deux des plus belles entreprises françaises du secteur électronique : STmicroelectronics à Crolles et Soitec à Bernin. Que fait la communauté de communes du Grésivaudan, en Isère, pour attirer de nouveaux industriels et retenir ceux qui y sont déjà ? La réponse en vidéo de Jean-François Clappaz, vice-président de la collectivité, chargé du développement économique.

