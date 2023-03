Portée par la hausse des prix, l’industrie papetière craint un retournement en 2023

Inflation, renchérissement du coût des matières premières et envolée des prix de l’énergie ont, sans surprise, fortement affecté l’industrie papetière en 2022. «La volatilité des prix du gaz et de l’électricité a posé des problèmes sur nos prévisions et notre stratégie», a souligné François Bru, directeur général de Blue Paper, lors d'une conférence de presse organisée par la Copacel, mardi 14 mars à Paris. Malgré une consommation stable (-0,2%), le chiffre d’affaires des 70 entreprises membres de l’organisation professionnelle a quand même progressé de 31% sur l'année, sous l'effet d'une hausse des prix dans toutes les branches (papier, carton, etc.). L’industrie papetière a réalisé 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, pour une production de 7,1 millions de tonnes de papier carton (en recul de 3,7% par rapport à 2021). Le syndicat ne donne pas d'indication sur la rentabilité du secteur.

