Porté par la bulle de l'intelligence artificielle, Arm réussit son entrée en bourse... mais fait face à de nombreux défis

Le lancement d’Arm en Bourse, sur le Nasdaq de New York, s’avère un franc succès. Au premier jour de sa cotation, le 14 septembre, l’action a gagné près de 25% sur sa valeur d’introduction, valorisant la société britannique de semi-conducteurs à 68 milliards de dollars. Sa valorisation dépasse celles des trois plus grands fabricants européens de puces, STMicroelectronics, Infineon et NXP, alors que l'entreprise ne représente qu’une fraction de leurs chiffres d’affaires.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]