Porté par des résultats en forte hausse, Engie double ses investissements dans les renouvelables

La flambée des prix de l'énergie a permis à Engie de générer 93,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, soit 62% de plus qu'en 2021. Le groupe tricolore prévoit d'investir 13 à 14 milliards d'euros dans les énergies renouvelables sur la période 2023-2025 et cherche à devenir un acteur majeur de l'hydrogène et du biométhane.