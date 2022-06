Port-La Nouvelle se transforme en hub des énergies renouvelables

Propriétaire depuis 2007 du port de Port-La Nouvelle, au sud de Narbonne (Aude), la région Occitanie a fait jeudi 23 juin le point sur son vaste programme d’extension de 234 millions d’euros (32 venus de l’État et 30 du département de l’Aude et du Grand Narbonne). Objectif : « Faire changer le port d’échelle et de siècle » et le positionner comme « le port de la transition énergétique de la Méditerranée occidentale », avec une forte spécialisation sur l’éolien en mer flottant et l’hydrogène vert. Cela en fait un poids lourd de la trajectoire de Région à énergie positive (Repos) à 2050.

Actuellement, le port traite majoritairement des hydrocarbures (carburants) et des vracs secs (minéraux) à l’import, et des céréales à l’export, à hauteur de 1,55 million de tonnes en 2021. En chantier, de nouvelles infrastructures en eau profonde - création d’une digue nord de 2,5 km et prolongement sur 600 mètres de la digue sud - seront achevées fin 2023 pour permettre la croissance des trafics existants, assurer l’accueil de plus grands navires et la diversification vers les filières « vertes ».

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]