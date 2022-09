Porsche ne renoncerait à entrer en Bourse qu'en cas de crise grave

"On ne sait jamais ce qu'il va se passer concernant les sujets géopolitiques mais si un projet d'introduction en Bourse était interrompu aujourd'hui, ce serait à cause de problèmes graves", a dit Lutz Meschke lors d'une téléconférence.

"Mais dans ce cas-là, un projet d'introduction en Bourse ne serait pas vraiment un sujet", a-t-il ajouté.

Volkswagen, propriétaire de Porsche, a annoncé lundi soir que son conseil de surveillance avait voté le lancement du projet d'entrée en Bourse, en discussion depuis plusieurs mois, en précisant que sa mise en oeuvre restait dépendante de l'évolution des marchés de capitaux.

Certains investisseurs ont critiqué le choix du calendrier, les marchés boursiers européens étant orientés à la baisse depuis plusieurs semaines sur fond d'inflation record et de crise énergétique.

Lors d'une téléconférence avec des journalistes, le président du directoire de Porsche, Oliver Blume, a assuré mardi que la mise en Bourse de Porsche pourrait donner un coup de fouet à des marchés en manque d'opportunités d'investissement.

"Il y a beaucoup de capitaux sur le marché", a-t-il dit. "Nous pensons que l'IPO de Porsche pourrait briser la glace."

Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, a expliqué de son côté que le groupe espérait que la cotation de Porsche lui donnerait plus de souplesse pour fixer le calendrier de l'entrée en Bourse de sa division de batteries.

BLUME VEUT RASSURER SUR LE RISQUE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Le fait que Volkswagen et Porsche soient à l'avenir deux sociétés indépendantes et cotées devrait par ailleurs conduire à clarifier le rôle d'Oliver Blume, qui préside actuellement les directoires des deux entreprises, a-t-il lui-même déclaré.

Interrogé sur le risque de conflit d'intérêts, Oliver Blume a répondu que le directoire de Porsche pourrait prendre des décisions "100% de lui-même".

Le projet présenté lundi soir par Volkswagen prévoit pour l'instant un lancement de l'offre publique de vente de Porsche fin septembre ou début octobre et une première cotation avant la fin de l'année.

Les investisseurs tablent sur une valorisation de Porsche entre 60 et 85 milliards d'euros. En haut de fourchette, l'introduction en Bourse serait l'une des plus importantes jamais réalisées en Allemagne et la plus importante en Europe depuis 1999 selon les données Refinitiv.

Le projet prévoit que le Qatar prenne 4,99% du capital du nouveau groupe coté tandis que la holding Porsche SE détiendrait 25% plus une action des actions ordinaires, ce qui assurerait une minorité de blocage aux familles Porsche et Piëch.

Si la conjoncture boursière actuelle n'est pas des plus favorables (l'indice Stoxx du secteur automobile a perdu 30% depuis son pic de début janvier), Porsche peut s'appuyer, pour convaincre les investisseurs, sur son statut de marque de luxe et sur une rentabilité solide: son bénéfice d'exploitation a bondi de 22% au premier semestre alors que celui de la marque VW chutait de 8%.

(Reportage Victoria Waldersee, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)