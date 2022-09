Poralu Marine mise sur des robots pour nettoyer les littoraux

Un minuscule bateau de 2 mètres de long avance doucement sur la Seine. Une trappe ouverte semble tout avaler sur son passage. À 100 mètres de là, sur le quai, un technicien contrôle les mouvements de l'engin grâce à une télécommande munie d’un écran, rappelant une console de jeux portable. Ce bateau et sa télécommande ne sont pas des jouets, mais une des technologies développées par l’entreprise Poralu Marine pour nettoyer les littoraux.

Cette société fondée en 1968 et basée à Port (Ain) spécialisée dans l'aménagement des ports et marinas, n'avait pas au départ de compétences spécifiques liées à la robotique. Elle s'est donc entourée de nombreux partenaires pour développer une gamme d'engins de nettoyage baptisée "Searial Cleaners". Poralu a commencé à travailler sur les premiers prototypes en 2017 et développe sa deuxième génération d'appareils.

