Pompe sinusoïdale, vérins pneumatiques, réducteurs pour le levage... La sélection mensuelle de composants MHP

Pompe sinusoïdale pour l’industrie pharmaceutique

La technologie sinusoïdale de la pompe Certa Plus offre un flux quasiment sans pulsation et sans recours à des amortisseurs auxiliaires. Cela améliore à la fois la précision du débitmètre et l’efficacité de l’échangeur thermique. La manipulation à faible cisaillement minimise la hausse de température du liquide pompé, tout en favorisant l’homogénéité entre les lots et la qualité du produit final. Grâce à ces caractéristiques ainsi qu'à sa puissance d’aspiration, la pompe gère aussi bien les liquides à faible et haute viscosité, ainsi qu’une gamme de fluides exigeants spécifiquement pour l’industrie pharmaceutique dont les sirops, les solutions sucrées et les pastilles. La conception sanitaire réduit la quantité de produits chimiques nettoyants utilisés ainsi que la durée des cycles de nettoyage, améliorant ainsi l’efficacité du procédé. La pompe est assortie d’une certification aseptique complète et tous ses composants sont certifiés FDA et USP classe VI. Certa Plus affiche un excellent rendement énergétique en réduisant de près de la moitié de la consommation d’électricité par rapport aux pompes à lobes ou à pistons circonférentiels.

Fabricant : Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG)



