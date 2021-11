Pompe auto-amorçante, accouplements fendus sans jeu, graisse multi-usages… La sélection mensuelle de composants MHP

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Conçue principalement pour les tâches de nettoyage en place contenant de l'air entraîné, la pompe LKH Prime 10 UltraPure du fabricant Alfa Laval est certifiée EHEDG.

Pompe auto-amorçante

La pompe LKH Prime 10 UltraPure compacte est entièrement nettoyable en place et certifiée EHEDG. Conçue principalement pour les tâches de nettoyage en place contenant de l'air entraîné, elle transfère également des fluides aseptiques dans des processus stériles jusqu’à 35 m3/h. La combinaison de ces deux fonctions permet d’économiser de moitié les dépenses d’investissement et d’installation, et d’un tiers les dépenses annuelles de fonctionnement. Elle économise en outre jusqu’à 60% d’énergie par rapport à des pompes à anneau liquide et jusqu’à 25% par rapport aux autres pompes utilisant la même technologie à vis. Elle fonctionne silencieusement pour un meilleur environnement de travail. En partageant des parties communes avec d'autres pompes de la gamme LKH, elle est facile à maintenir et l’inventaire des pièces de rechange est simplifié.

Fabricant : Alfa Laval

Courroies sans fin pour enrouleuses pour pailles à boire en papier

La courroie SE-XA-PGG-F sans fin et sans soudure est conçue pour les enrouleuses pour la fabrication de pailles à boire en papier. Sa surface en caoutchouc est conforme aux normes FDA. Elle répond à la directive européenne de mai 2019, applicable en 2021, concernant la réduction des produits jetables en plastique dont font partie les pailles à boire. L’alternative de la paille en papier utilise un processus de fabrication dans lequel plusieurs bandes de papier s'enroulent autour d'une broche par l'intermédiaire d'une courroie. Du fait du faible diamètre des pailles, la courroie supporte un angle de courbure d'autant plus faible. Elle est sollicitée par la charge élevée provenant de la broche fixe. En outre, le papier est un matériau qui agresse sa surface. L’inconvénient de ce procédé est donc la durée de vie, d’environ une journée, de la courroie, ce qui entraîne des temps d’arrêt et donc des coûts élevés. La conception, selon la technologie sans fin brevetée SEB du fabricant, apporte à la courroie SE-XA-PGG-F une durée de vie plus importante comparée à celle de la concurrence et donc des temps de productions accrus. Les utilisateurs réalisent ainsi d'importantes économies.

Fabricant : Nitta Industries Europe GmbH

Système d’antidévirage pour motoréducteur

L’option antidévireur a été développée pour les motoréducteurs du fabricant à partir de 0,75 kW. Prévu pour les applications fonctionnant avec un seul sens de rotation, l’antidévireur empêche la rotation inverse en cas de coupure de courant ou après l’arrêt du moteur, dans le cas, par exemple, d’un convoyeur incliné, dont la charge peut dévirer à la suite d’une rupture d’alimentation secteur. Ce dispositif permet d’assurer une pleine sécurité de fonctionnement sans impacter le rendement de la chaîne de transmission. Aucun asservissement mécanique, électrique ou hydraulique n’est requis, contrairement aux moteurs freins.

Prêt à l’emploi, il se monte à l’arrière du moteur électrique, et ne nécessite aucune manipulation ou branchement spécifique. En outre, l'utilisateur dispose d’un accès direct au dispositif. Pour une sécurité maximale, le système a été dimensionné afin de lui permettre de supporter un couple de démarrage moteur élevé en cas d’erreur de branchement lors de la mise en service (inversion de phase). Fournir avec double joint de protection, IP55 est totalement protégé contre les poussières et n’exige pas de maintenance particulière.

Fabricant : Nidec Leroy-Somer

Graisse multi-usages

La Graisse Bio+ Jelt professionnelle lubrifie et protège les pièces et les organes mécaniques. Elle réduit le frottement, l’usure et protège contre la corrosion et le grippage. Elle est formulée à base d’huiles, d’esters végétaux et de matières premières issues de bases renouvelables qui répondent aux exigences de la réglementation Ecolabel. La Graisse Bio+ présente de bonnes performances de biodégradabilité, supérieures à 75%. Rapide d’emploi, elle adhère fortement à son support et résiste donc au délavage, à la pression, au cisaillement, aux chocs et aux vibrations. Ces propriétés la destinent particulièrement aux pièces fortement sollicitées et/ou en environnement marin, comme les pompes, les vis sans fin, les paliers, chaînes et matériels d’écluses et de barrages. Elle est utilisable sur une plage de température de -20°C à +130°C.

Fabricant: ITW Spraytec

Eléments de positionnement en céramique

Conçus pour résister aux chocs et à l’épreuve du temps, les cimblots et têtes d’appui en composite sont réalisés en Cerazur, un composite métal/céramique. La base du matériau est de l'oxyde de zirconium. Cette matière inorganique est pressée dans une matrice sous forme de poudre, puis usinée au vert avant d’être frittée. En plus d'offrir une meilleure résistance à l'usure grâce à leur tenue à l'abrasion, les composants en céramique confèrent une stabilité en cas de températures élevées. Les éléments sont utilisés pour maîtriser des tolérances serrées dans le positionnement de pièces travaillées sur des montages d'ablocage, où ils sont soumis à des usages et des contraintes répétés.

Fabricant : Norelem

Transmetteur de pression

Le PD121 est conçu pour mesurer la pression des milieux pâteux, collants ou contaminés et convertir les valeurs en un signal de sortie 4-20mA. Selon le modèle, il mesure la surpression, la sous-pression et s’utilise comme appareil universel pour les deux pressions. L'émetteur est équipé d'une cellule de mesure en silicium très sensible et d'une membrane affleurante soudée au laser en acier inoxydable AISI 316L, qui ne nécessite pas de joint et garantit une durée de vie de plus de 500 000 heures. Son l'électronique est remplie d'une masse d'empotage qui le protège de la condensation interne et autorise son utilisation dans des zones humides à 90%. Il est fourni avec un étalonnage standard à 23°C et un étalonnage supplémentaire en usine à 60°C, ce qui réduit l'influence de la température à seulement 0,05%/10°C. Il ne nécessite aucun entretien.

Fabricant : akYtec

Accouplements fendus sans jeu

Les accouplements fendus sont réalisés en une seule pièce d’aluminium haute performance 3.3465 pour l'absence de jeu et une longue durée de vie. Le format breveté comporte des bords arrondis et non anguleux qui créent un accouplement équilibré, un haut niveau de résistance à la torsion, aux couples à transmettre, une faible inertie et une longue durée de vie. Les accouplements sont légers et offrent des vitesses de rotation jusqu'à 70 000 tr/min.

Différentes versions sont proposées, dont des longueurs longues et courtes pour les systèmes compacts, toutes en mesure de compenser des décalages ou des désalignements avec une faible contrainte sur les paliers. Des alésages à partir de 1,5 mm sont disponibles pour les applications avec des arbres de petit diamètre et des vitesses de rotation élevées. Les accouplements sont conformes aux normes RoHS3 et REACH.

Fabricant : Reliance Precision

Chaîne porte-câbles hybride

La chaîne porte-câbles YE est composée de maillons porteurs en acier tandis que les axes, les maillons extérieurs et les entretoises ouvrables sont en polymère, résistant aux frottements et à l’usure. Ainsi, la chaîne est rigide, tout en étant près de deux fois plus légère qu'une chaîne courante en acier. Cette réduction du poids permet des charges utiles plus lourdes dans les nacelles. En outre, le système de retenue apporte de la stabilité. La structure modulaire supprime les vis, rivets ou autres boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.

L'utilisation de polymère réduit de 22% l'énergie pour la fabrication de la chaîne hybride. Cette conception particulière répond au besoin de guidage vertical de câbles et tuyaux de manière sûre et compacte le long des machines des appareils de forage, des nacelles et des plateformes élévatrices, applications qui sollicitent fortement les câbles. Plusieurs longueurs sont proposées : la plus grande, d’une hauteur interne de 108 millimètres, est conçue pour les engins de forage afin de guider des tuyaux hydrauliques de grosse section et lourds ainsi que des câbles sur une longueur autoportante atteignant 9,5 mètres.

Fabricant : IGUS