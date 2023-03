Polypropylène : PureCycle et Mitsui veulent construire une usine de recyclage par dissolution au Japon

Dans le cadre de sa stratégie globale de croissance, PureCycle Technologies va développer et construire au Japon, en collaboration avec la société de trading Mitsui & Co. Ltd., une usine de recyclage par dissolution de déchets de polypropylène (PP), pour produire une résine de PP recyclée ultrapure, à hauteur de 59 000 t/an. L'unité devrait être opérationnelle d'ici à 2026.