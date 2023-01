Polypropylène biosourcé : Braskem envisage une production aux États-Unis

Le spécialiste brésilien des biopolymères Braskem étudie la possibilité d’un investissement pour la production de polypropylène biosourcé. Le projet, qui serait basé aux États-Unis, utiliserait la technologie propriétaire de Braskem de conversion du bioéthanol en polypropylène physiquement séparé. « En nous appuyant sur notre technologie de base et notre leadership sur le marché, nous évaluons activement un projet visant à produire le premier polypropylène biosourcé au monde à l’échelle industrielle, afin de soutenir nos ambitieux objectifs de durabilité et de fournir des solutions tangibles à nos clients », a commenté Mark Nikolich, p-dg de Braskem America. Avant de poursuivre : « Ce nouveau projet basé aux États-Unis permettrait non seulement de servir un marché en pleine croissance pour les solutions durables, mais aussi de réduire la dépendance de Braskem vis-à-vis des matières premières fossiles ». Il soutiendrait l’objectif de Braskem de produire un million de tonnes de biopolymères d’ici à 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Depuis une dizaine d’années, le Brésilien dispose d’une gamme de polymères biosourcés, commercialisée sous la marque I’m Green. Cette gamme comporte des bioplastiques à base de canne à sucre, tels que le biopolyéthylène utilisé, par exemple, par le géant des jouets de construction Lego, et des produits fabriqués à partir de plastiques recyclés. Certains sont parfois un mix de produits recyclés et de matière biosourcée.

Une stratégie chahutée

Si Braskem a choisi les États-Unis pour son projet, c’est parce qu’il s’agit du premier producteur mondial d’éthanol. De plus, le pays dispose d’une technologie, d’une infrastructure et d’une disponibilité d’approvisionnement suffisantes pour un projet dans la chaîne de valeur des polymères. Braskem a développé une technologie de production d’un biopolypropylène, qu’il a éprouvée à l’échelle industrielle. Son produit possède les mêmes propriétés techniques et la même recyclabilité que celles de son portefeuille actuel de polypropylène. Cette technologie prête à l’emploi serait donc la première solution du genre à proposer une alternative durable au polypropylène. Il semblerait que Braskem réalise une première étape de déshydratation de l’éthanol en éthylène. Celui-ci subit ensuite une dimérisation afin d’obtenir du butène. La métathèse de l’éthylène et du butène permet la production du monomère de propylène. Une polymérisation permet, par la suite, d’obtenir un polypropylène biosourcé.

Ce projet n’est pas nouveau pour Braskem. Déjà, en 2010, le Brésilien communiquait sur la possibilité de produire un propylène vert. Il devait investir 100 millions de dollars dans la construction d’une unité d’une capacité de 30 000 tonnes par an, qui devait être opérationnelle en 2013. Devait s’ensuivre une production de différents grades de polypropylène, dans des unités déjà existantes. Cela s’appuyait sur le fait que le propylène vert de Braskem était identique au propylène pétrosourcé. La crise économique de 2012 a poussé le pétrochimiste à retarder ses projets de nouvelles unités, et à investir dans des unités déjà existantes. Ainsi, c’est le polyéthylène biosourcé qui a eu la préférence de Braskem. Et depuis, si le Brésilien n’avait plus l’air de s’intéresser au propylène vert, le projet était bel et bien resté dans les tuyaux du pétrochimiste.