Polypropylène : CNOOC-Shell ouvre une usine

CNOOC-Shell, coentreprise chinoise entre CNOOC Petrochemicals Investment et Shell Petrochemicals Company Limited (CSPC), annonce l’ouverture prochaine d’une usine pour la production de 500 000 tonnes/an de polypropylène à Huizhou, Guangdong, en Chine. Elle utilisera le procédé Spherizone de LyondellBasell. Neil Nadalin, directeur Global Licensing and Services pour LyondellBasell, précise : « Il s’agit de la deuxième gamme Spherizone sur un total de cinq gammes de polyoléfines, sous licence de LyondellBasell sur le site de Huizhou ». Avant d’ajouter : « La technologie de procédé Spherizone continue de démontrer sa capacité à produire des grades de polymères différenciés sur le marché chinois hautement concurrentiel, ce qui reste une exigence clé pour nos clients ».

Lancé en 2004 par le groupe américain, le procédé Spherizone utilise un réacteur circulant multizone, une méthode économique et efficace pour fabriquer une large gamme de polymères dérivés du propylène. Pendant de nombreuses années, le développement du polypropylène s’est concentré sur la technologie bimodale faisant fonctionner deux réacteurs en série à des conditions de fonctionnement différentes, ce qui permet d’obtenir un polymère présentant deux caractéristiques de performance combinées au niveau intraparticulaire. Dans le procédé Spherizone, la bimodalité implique un seul et même réacteur en boucle (appelé « One-Reactor Cascade »), dans des conditions différentes dans chaque zone, ce qui permet de mélanger de multiples propriétés au niveau macromoléculaire. Cette technologie, plus économique, flexible et fournissant des polymères de qualité, est plus sécurisante, réduit les émissions (récupération et recyclage des monomères n'ayant pas réagi) et est peu consommatrice en énergie.

CNOOC-Shell fournit des produits pétrochimiques – éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène, ainsi que du styrène monomère – pour les produits de base, les appareils électroménagers, les industries et les produits pharmaceutiques dans toute la Chine.