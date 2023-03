Polyols biosourcés : BASF démarre la production en Inde

Le chimiste allemand BASF a démarré la production de son premier polyol biosourcé à Mangalore (Inde). Ce produit, baptisé Sovermol, trouve des applications dans le domaine des revêtements et des adhésifs polyuréthanes à destination de nombreux secteurs industriels, en Asie-Pacifique. « Chez BASF, nous tirons parti de notre savoir-faire et de nos compétences à l’échelle mondiale pour servir nos marchés le plus efficacement possible. L’Asie-Pacifique est le marché du NEV et des revêtements qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le site de production de Sovermol est stratégiquement situé à Mangalore, à proximité de l’approvisionnement en matières premières », a commenté Claus Dallner, vice-président principal de l’unité commerciale mondiale Résines et additifs de BASF.

Le Sovermol est un alcool polyfonctionnel à base de matières premières renouvelables telles que l'huile de colza, l'huile de ricin, l'huile de soja et l'huile de palmiste, ne contenant aucun composé organique volatil (COV), et permettant ainsi aux clients de diverses industries de réduire leur empreinte carbone. Cette nouvelle unité de production reprend des installations de BASF déjà existantes et en activité depuis 1996. S’étendant sur plus de 200 hectares, il s’agit du plus grand site de production de BASF en Asie du Sud, qui produit des dispersants pour polymères, des catalyseurs de chimie fine et des revêtements pour les industries du papier, de l’agriculture et de l’automobile.